Главврач больницы в Никольском подтвердил смерть двух пациентов реанимации

https://static.news.ru/photo/8165611c-6b8e-11eb-99ac-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач больницы в подмосковном Никольском Владимир Гордеев заявил о смерти двух, а не трёх пациентов в коронавирусном стационаре.

Не три и не из-за подачи кислорода. В момент аварии никто из пациентов не умирал. Спустя час после аварии у нас произошла смерть пациента, в момент самой аварии пациент не погибал. И ещё спустя полчаса, это уже было 08:00 утра, скончалась ещё одна пациентка. У них были другие совершенно причины. Но у нас же любят найти связь, — рассказал изданию «Подъём» медик.

Причину аварии Гордеев назвать не смог, заявив, что он не технический инспектор.

Ранее источник в экстренных службах рассказал, что три человека скончались в реанимации Никольской больницы в Одинцово из-за прекращения подачи кислорода. Причиной отключения кислорода, по его словам, могла стать техническая неисправность. Он уточнил, что инцидент случился в коронавирусном отделении лечебного учреждения. Ни возгорания, ни взрыва из-за неисправности не было. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Не так давно Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после гибели нескольких пациентов в перепрофилированном под COVID-госпиталь роддоме Курска. Один из Telegram-каналов, освещающих курские новости, сообщил о смерти в медучреждении 14 пациентов. По данным канала, 5 ноября в госпитале произошёл сбой подачи кислорода.

Представитель прокуратуры Курской области рассказал, что пациенты действительно скончались, однако не в тот день, когда отключился газификатор. По данным сотрудника надзорного ведомства, все 14 человек скончались от болезни в течение нескольких дней. Собеседник агентства добавил, что после сбоя больным подавали кислород из портативных баллонов, писал NEWS.ru.