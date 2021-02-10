Главврач объяснил смерть пациентов в Одинцово после сбоя подачи кислорода

https://static.news.ru/photo/a46b498c-6ba8-11eb-8535-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два человека умерли в результате прекращения подачи кислорода в реанимационном отделении больницы в подмосковном Одинцово, рассказал журналистам глава структурного подразделения «Никольское» ГБУЗ МО «ООБ» Владимир Гордеев. По его словам, мобильные аппараты ИВЛ персонал лечебного учреждения задействовал сразу. В тот момент никто из пациентов не погиб.

Он отметил, что двое скончались через некоторое время, так как их состояние оказалось слишком тяжёлым. Руководитель добавил, что это не связано с подачей кислорода. Мужчина добавил, что сейчас пациентам стационара ничего не угрожает, за ними внимательно следят медики. Обстоятельства ЧП изучают правоохранительные органы, передаёт телеканал «360».

В реанимационном отделении филиала № 3 Одинцовской областной больницы на ИВЛ находилось 16 человек в тяжёлом состоянии. Из них пять пациентов на НИВЛ. По неизвестным причинам, был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут, — отметил Гордеев.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти пациентов коронавирусного госпиталя в Московской области. Ход расследования взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства. Установкой всех обстоятельств происшествия и причин гибели людей займутся следственные органы ГСУ СК по Подмосковью.

Привлёкший внимание СК инцидент произошёл 10 февраля в Никольской больнице в Одинцово. Два пациента погибли после сбоя в системе подачи кислорода. Руководитель медучреждения Владимир Гордеев технические неполадки подтвердил.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после гибели нескольких пациентов в перепрофилированном под COVID-госпиталь роддоме Курска, писал NEWS.ru. Один из Telegram-каналов, освещающих курские новости, сообщил о смерти в медучреждении 14 пациентов. По данным канала, 5 ноября 2020 года в госпитале произошёл сбой подачи кислорода.