Главврач ещё одной больницы в Москве заразилась коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4441de14-78e1-11ea-8680-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Главный врач московской клинической больницы № 23 имени И.В. Давыдовского Елена Васильева оказалась инфицирована COVID-19. Наличие в её организме коронавируса подтвердил тест.

По её словам, заболевание пока протекает бессимптомно. После положительного анализа на инфекцию медик изолировалась дома. Лечением пациентов она занимается дистанционно. Сейчас на вирус проверяются все лица, с которыми она контактировала, передаёт Lenta.ru.

Ранее 44-летний главврач Коммунарки Денис Проценко рассказал о заражении коронавирусом. Он самоизолировался и продолжает работать: ведёт дистанционные обходы и консультации больных. Его болезнь развивается не в тяжёлой форме, писал NEWS.ru.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 494 человек, умерли 58.