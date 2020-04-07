Происшествия

Главврач ещё одной больницы в Москве заразилась коронавирусом

17:54, 07 апреля 2020
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Главный врач московской клинической больницы № 23 имени И.В. Давыдовского Елена Васильева оказалась инфицирована COVID-19. Наличие в её организме коронавируса подтвердил тест.

По её словам, заболевание пока протекает бессимптомно. После положительного анализа на инфекцию медик изолировалась дома. Лечением пациентов она занимается дистанционно. Сейчас на вирус проверяются все лица, с которыми она контактировала, передаёт Lenta.ru.

Ранее 44-летний главврач Коммунарки Денис Проценко рассказал о заражении коронавирусом. Он самоизолировался и продолжает работать: ведёт дистанционные обходы и консультации больных. Его болезнь развивается не в тяжёлой форме, писал NEWS.ru.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 494 человек, умерли 58.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях