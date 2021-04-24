Главу забайкальского УФСИН застрелили во время охоты

https://static.news.ru/photo/1b079a3c-a501-11eb-b3dd-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Руководителя управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Забайкальскому краю Евгения Шихова застелили на охоте. Об этом сообщает ИА «Чита.Ру» со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, во время охоты в Карымском районе 24 апреля погибли два человека. Шихов был убит сразу, а второй человек умер по пути в больницу. Имя последнего не называется.

Получить комментарии в краевых управлениях ФСИН и СКР агентству не удалось. В полиции произошедшее комментировать отказались. На место происшествия отправились следователи.

Шихов занимал пост главы управления ФСИН по Забайкалью с февраля 2018 года. В 2020-м ему было присвоено звание генерал-майора внутренней службы.

Ранее сообщалось, что в конце ноября 2020 года на охоте застрелили заместителя главы Новоуральска Свердловской области Михаила Черницкого. По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.