Главу управления Росавиации осудят за хищение 1 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Глава Управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко и председателя коллегии адвокатов «Межрегион» Сергея Юрьева будут судить по подозрению в хищении 1 млрд рублей. Об этом журналистам 7 июля рассказала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

По её словам, сотрудники Следственного комитета уже завершили расследование по указанному делу. Юрьев является его фигурантом. В качестве пособников председателя коллегии адвокатов проходят Мнишко и один из юристов «Межрегиона», который уже признал свою вину. Также он дал изобличающие показания. Глава коллегии и руководитель управления Росавиации вины не признают.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — приводит сообщение Марковской ТАСС.

Фигурантов уголовного дела о хищении в зависимости от участия в роли каждого из них обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Пособничество мошенничеству»).

По данным следствия, в 2008 году Мнишко, используя связи в Росавиации, через своего бывшего коллегу-юриста и чиновника предоставил заключение, содержащее завышенную стоимость юридических услуг для формирования конкурсной документации. После этого «Межрегион» и Росавиация заключили договор. Документ на протяжении многих лет неоднократно продлевался. Этот процесс происходил с нарушением установленных процедур. С момента первого заключения госконтракта по 2018 год в результате завышения цены договорённости «Межрегион» необоснованно получил свыше 1 млрд рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, Тверской суд Москвы арестовал до 16 августа начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова.

Отмечается, что Попова и заместителя министра науки и высшего образования Марина Лукашевич задержали по делу о совместном хищении бюджетных средств. Лукашевич была арестована ранее