Главу СУ СКР по Дагестану могут транспортировать в Москву

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Республике Дагестан Олег Потанин находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Как
Машина Потанина перевернулась несколько раз, после того, как её подрезал другой автомобиль. Медики решают вопрос о перевозе пострадавших санавиацией в Махачкалу или Москву. Сейчас они находятся в медучреждениях в Дербенте и в селе Каякент.
О ДТП ранее сообщал NEWS.ru. Первоначально речь шла о двух пострадавших. Одним из получивших травмы при аварии людей может быть некто Олег Васильев.
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