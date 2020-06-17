Главу СУ СКР по Дагестану могут транспортировать в Москву

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Исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Республике Дагестан Олег Потанин находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Как рассказал ТАСС источник в экстренных службах Дагестана, Потанина могут транспортировать в Москву. Собеседник агентства также сообщил новые подробности ДТП, которое произошло с и.о. руководителя СУ СК РФ по региону. По уточнённой информации, пострадали трое, все они получили тяжёлые травмы.

Машина Потанина перевернулась несколько раз, после того, как её подрезал другой автомобиль. Медики решают вопрос о перевозе пострадавших санавиацией в Махачкалу или Москву. Сейчас они находятся в медучреждениях в Дербенте и в селе Каякент.

О ДТП ранее сообщал NEWS.ru. Первоначально речь шла о двух пострадавших. Одним из получивших травмы при аварии людей может быть некто Олег Васильев.