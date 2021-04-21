Главу Сретенска задержали за превышение полномочий

https://static.news.ru/photo/e171cbe0-bd6a-11ea-b707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи Забайкальского края задержали главу городского поселения «Сретенское» Сергея Тонких. Его подозревают в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

В отношении Тонких возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Забайкальскому краю. В первом случае чиновник принял дорогу, которую подрядчик не отремонтировал до сих пор.

В 2019 году администрацией Сретенска был заключён муниципальный контракт на ремонт дороги в Сретенске на сумму около 2,4 млн рублей. Глава города, зная о невыполнении подрядчиком работ по контракту на сумму около 600 тыс. рублей, злоупотребляя своими должностными полномочиями, подписал документы о принятии выполненных работ, по которым подрядчику была выплачена вся сумма по контракту, — говорится в сообщении ведомства.

Превысил свои полномочия Тонких, когда разрешил подрядчику использовать песчано-гравийную смесь из сретенского месторождения. Таким правом обладает лишь соответствующее министерство правительства Забайкальского края. Из-за незаконных действий чиновника подрядчик использовал свыше 1000 кубометров смеси на сумму более 300 тысяч рублей.

Тонких задержан на 48 часов, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что при оперативной поддержке сотрудников ФСБ был задержан глава департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павел Серватинский. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Серватинский является подозреваемым по эпизоду о незаконном выделении 13,5 млн руб. компании «Исток» из Кабардино-Балкарии.