https://static.news.ru/photo/50de7750-3e7a-11ea-83a1-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Быковская Фото: Александр Блотницкий/РИА Новости

Министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской предъявили обвинение в превышении полномочий.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Чиновницу и её заместителя Станислава Беседовского задержали в конце ноября 2019 года. Уголовное преследование связано с проведением госзакупок по вывозу и утилизации медицинских отходов класса Б. Сыщики считают, что в 2017–2018 годах руководители Минздрава обеспечили победу в конкурсных процедурах ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону».

23 января губернатор региона Василий Голубев заявил, что министр останется на своём посту до решения суда.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-главу Тобольского района Юрия Батту подозревают в превышении должностных полномочий. В результате действий, считают сыщики, был уничтожен плодородный слой почвы на площади около 91 тыс. кв. метров. Ущерб оценили в 2,3 млрд рублей.