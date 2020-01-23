Министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской предъявили обвинение в превышении полномочий.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Чиновницу и её заместителя Станислава Беседовского задержали в конце ноября 2019 года. Уголовное преследование связано с проведением госзакупок по вывозу и утилизации медицинских отходов класса Б. Сыщики считают, что в 2017–2018 годах руководители Минздрава обеспечили победу в конкурсных процедурах ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону».
23 января губернатор региона Василий Голубев заявил, что министр останется на своём посту до решения суда.
Ранее NEWS.ru писал, что экс-главу Тобольского района Юрия Батту подозревают в превышении должностных полномочий. В результате действий, считают сыщики, был уничтожен плодородный слой почвы на площади около 91 тыс. кв. метров. Ущерб оценили в 2,3 млрд рублей.
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