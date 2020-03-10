https://static.news.ru/photo/2c5cc146-62e4-11ea-8d07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд Махачкалы арестовал главу Ахтынского района Дагестана Османа Абдулкеримова за земельные махинации.

Как сообщил РИА «Дагестан» источник в правоохранительных органах региона, глава района заключён под стражу сроком на 10 дней, до предъявления обвинения. После предъявления обвинения срок его содержания под стражей составит два месяца — до 6 мая.

По данным следствия, Абдулкеримов в ноябре 2017 года в нарушение земельного законодательства без проведения торгов за плату вынес постановление о переоформлении земельного участка в собственность местному жителю. Он также незаконно подписал договор купли-продажи ему за 21 тыс. рублей земельного участка площадью 5200 кв. м. При этом кадастровая стоимость участка составляла почти 3 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, 21 февраля силовики задержали заместителя руководителя территориального управления Росимущества в Дагестане Раджаба Усманова. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при проведении в 2014 году аукциона по передаче в аренду земельного участка на побережье Каспийского моря.