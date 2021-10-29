Главу отдела по борьбе с коррупцией арестовали за взятку

Руководителя отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Амурской области, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, арестовали на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 29 декабря 2021 года, — говорится в сообщении.

По версии следствия, 29 октября на парковке в Благовещенске полицейский получил 300 тысяч рублей от предпринимателя за содействие в урегулировании спора организации-заказчика и подрядчика. Эти средства были частью взятки общей суммой 1 млн 200 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ. В соответствии с законодательством, подозреваемому может грозить до 15 лет тюрьмы. Отмечается, что дело находится в стадии первоначального расследования, следователи собирают и закрепляют доказательства.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет ходатайствовал об аресте бывшей врио директора департамента обустройства войск Минобороны РФ Марии Солодяжниковой. Она проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере.