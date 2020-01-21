https://static.news.ru/photo/3e8a6cde-3cf5-11ea-8b08-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу/vk.com

Управляющий отделением Пенсионного фонда в Красноярском крае Денис Майбород подозревается в получении взятки в 13 млн рублей. Он уже находится под арестом.

Преступление, по версии сыщиков, Денис Майбород совершил в период с 19 декабря 2017 года по 6 февраля 2018 года.

Действуя по предварительному сговору со своим заместителем, получил через посредника взятку в сумме 13 млн рублей. Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой фирмы в аукционе на приобретение нежилого помещения для размещения управления ПФР Ленинского района Красноярска по максимальной цене контракта более 130 млн рублей, — говорится в сообщении СКР.

Решением арбитражного суда края сделка признана недействительной. В 2018 году СК возбудил уголовное дело по факту хищения 75 млн рублей при покупке административных зданий. В его рамках был задержан заместитель управляющего отделением ПФР Алексей Трофимов.

Как ранее писал NEWS.ru, заместителю начальника Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве на общую сумму в 6,7 млрд рублей.

Согласно материалам следствия, уголовное дело было возбуждено в 2013 году по факту хищения Арслановым средств при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники.