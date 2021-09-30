Главу концерна «Тракторные заводы» задержали по делу о растрате

Глава концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин задержан по делу о крупной растрате. Следствие настаивает на его аресте, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.

В суд поступило ходатайство об избрании Болотину меры пресечения в виде содержания под стражей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Подробности расследования пока не уточняются.

Концерн «Тракторные заводы» представлен предприятиями, расположенными на территории Чувашии. В его состав входят в том числе АО «Промтрактор», Чебоксарский агрегатный завод. Болотин возглавляет концерн с 2006 года.

Ранее по делу о растрате 180 млн рублей были отправлены в СИЗО до 10 октября бывший глава правительства Республики Северная Осетия — Алания Сергей Такоев, министр туризма Алан Диамбеков и гендиректор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аида Габараева. По версии следствия, в 2014 году Тaкоев, Диамбеков, Габараева и другие сообщники обеспечили заключение госкoнтракта и приобретение у подконтрольного им ОАO «ОЗАТЭ» в республиканскую собственность объектов недвижимости по завышенной cтоимости.