Главный кубанский фермер спас тонущего мальчика и умер

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Председатель ассоциации крестьянской-фермерских хозяйств Кубани Виктор Сергеев бросился на помощь тонущему ребёнку и, вытолкнув его из воды, погиб.

По предварительным данным, стресса не выдержало сердце 71-летнего фермера, у него случился обширный инфаркт. Но точную причину смерти предстоит назвать медэкспертам.

Из моря спасатели вытащили уже бездыханное тело Виктора Васильевича, передаёт «Комсомольская правда».

Уточняется, что на Черноморском побережье в выходной день Сергеев отдыхал с семьёй. Увидев попавшего в беду ребёнка, он вплавь отправился к нему. Губернатор края Вениамин Кондратьев принёс соболезнования родным и односельчанам фермера.

Виктор Васильевич стоял у истоков этой организации, одной из самых многочисленных в нашей стране. Он был принципиальным и открытым человеком. Интересы крестьян были для него превыше всего. За это он заслуженно пользовался уважением у селян, — сказал Кондратьев.

Сергеева похоронят в понедельник, 15 июня в Краснодаре. Отпевание состоится Соборе Александра Невского — это один из главных храмов кубанской столицы.

Как писал NEWS.ru ранее, 11-летняя девочка погибла на глазах у своей младшей сестры, пытаясь спасти тонущую мать. Инцидент произошёл в Старом Осколе 11 июня.