Фото: Вячеслав Реутов/Официальный сайт Хабаровского края

Неизвестные злоумышленники «заминировали» главную площадь Хабаровска в новогоднюю ночь.

Анонимное сообщение о якобы заложенной бомбе поступило спустя 10 минут после боя курантов. На место происшествия прибыли свыше 100 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники.

Проверка территории заняла 40 минут. Взрывное устройство обнаружено не было, сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

Ранее NEWS.ru писал, что ответственным за волну «минирований» в России может быть житель Украины по имени Сергей. Предполагается, что анонимные сообщения о бомбах являются его местью бизнесмену Константину Малофееву за крах биржи Wex и кражу биткоинов.

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