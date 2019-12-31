Фото: Вячеслав Реутов/Официальный сайт Хабаровского края

Один человек погиб, второй госпитализирован в результате нападения вооружённого ножом человека в Удмуртии. Инцидент произошёл в новогоднюю ночь в городе Сарапуле.

По данным регионального управления Следственного комитета, мужчины попросили у прохожего закурить. В ответ на эту просьбу тот нанёс обоим ножевые ранения. Один из мужчин скончался на месте, второму, получившему ножевые...