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Правоохранительные органы Калининграда предотвратили заказное убийство 72-летнего пенсионера, организованное председателем местного ТСЖ, который был недоволен тем, что мужчина обращался в различные инстанции с жалобами.

Председатель одного из ТСЖ предложил ранее судимому знакомому за денежное вознаграждение совершить убийство одного из собственников. Причиной конфликта стали многочисленные жалобы, которые тот писал в различные инстанции, — сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Полицейские спрятали пенсионера в безопасном месте, а у него дома инсценировали обнаружение тела, чтобы заказчик убедился в исполнении преступления. Организатор убийства был задержан после того, как передал киллеру гонорар в размере 100 тысяч рублей. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал, что Бутырский суд Москвы признал 43-летнего жителя города виновным в организации нападения на бывшую супругу. Следствие доказало, что мужчина нанял исполнителя, чтобы жестоко избить женщину. Заказчик нашёл мужчину, искавшего заработок на одном из сайтов, и предложил ему 40 тысяч рублей за нанесение телесных повреждений экс-супруге. Однако исполнитель принял решение пойти в полицию, где ему предложили принять участие в оперативном мероприятии, на что он согласился.