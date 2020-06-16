Глава села в Ингушетии рассказал о родственниках московского стрелка

https://static.news.ru/photo/17551486-afc6-11ea-95fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава администрации ингушского села Экажево Микаил Евлоев заявил, что Ратмир Галаев, подозреваемый в нападении на полицейских в Москве, вырос в очень порядочной семье.

Его отец работал в наркоконтроле, дядя был министром имущественных отношений, совсем недавно ушёл с этого поста, а его дед был директором совхоза на протяжении многих лет, и при его руководстве это был совхоз-миллионер, — рассказал Евлоев РИА Новости.

Он также отметил, что о Галаеве очень хорошо отзывались его ровесники. При этом Евлоев добавил, что лично с молодым человеком не знаком и не знает, какие причины могли побудить его совершить нападение.

Информацию о проведении обысков у родственников Галаева собеседник агентства не подтвердил, сославшись, что владеет ею только на уровне слухов.

Нападение на сотрудников полиции на западе Москвы произошло днём 15 июня. Галаев открыл огонь по полицейским, когда они проверяли документы у водителя такси. Предполагается, что он стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. В результате инцидента двое сотрудников МВД получили ранения. Ответным огнём был ранен и нападавший. Появившаяся в СМИ информация о том, что он скончался в больнице, была опровергнута СКР.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По данным следствия, нападение Галаева было беспричинным.

Ранее NEWS.ru писал, что следователи проверяют причастность Галаева к опасной религиозной секте баталхаджинцев, замешанной во многих громких преступлениях. В частности, убийстве начальника ЦЭП МВД Ингушетии майора Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда в ноябре 2019 года. По данным СМИ, члены секты несколько дней назад устроили стрельбу у домов сотрудников МВД в Экажево.