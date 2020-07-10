Глава села в Башкирии рассказал об убитом 100-летнем ветеране ВОВ

https://static.news.ru/photo/ffee933a-c2b7-11ea-9551-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Жестоко убитого в Башкирии 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны звали Иван Несмеянов. Он жил один в доме на территории села Леуза Кигинского района республики. Об этом журналистам рассказал глава населённого пункта Альберт Фатыхов.

По его словам, Несмеянова часто навещали дети и соседи. Кроме того, за пожилым мужчиной закрепили социального работника. Фатыхов подчеркнул, что Несмеянов был очень умным и начитанным человеком.

В прошлом году отметили его 100-летний юбилей. К Несмеянову постоянно приезжали дети. Соседи его не бросали, они очень дружные, постоянно с ним общались, — сказал глава села.

Как рассказал Фатыхов, ветеран был призван в ряды Красной армии в 1939 году. Он служил на Дальнем Востоке. После этого Несмеянова по распределению отправили на Сахалин в качестве санинструктора.

В 1947 году, через два года после окончания войны, ветеран женился. Его избранницей стала возлюбленная по имени Мария. У пары родились две дочери — Любовь и Надежда.

Иван Николаевич вместе с Марией Васильевной трудились всю жизнь. Несмеянов некоторое время работал в селе ветеринаром, — приводит Life слова главы Леузы.

В настоящее время дата прощания с ветераном неизвестна. По факту убийства сейчас идут следственные действия.

Как ранее передавал NEWS.ru, неизвестные совершили разбойное нападение и убили ветерана. Его тело со следами насильственной смерти было обнаружено в частном доме.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения и убийства ветерана. На месте преступления в настоящее время работают сотрудники полиции и следователи. Проводятся следственно-оперативные мероприятия с целью выяснения обстоятельств убийства и установления причастных к нему лиц.