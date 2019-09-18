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Возглавляющий Росгвардию Виктор Золотов заявил, что если бы был на месте судьи Криворучко, то не стал бы отправлять актёра Павла Устинова в колонию, тем более на три с половиной года. По мнению силовика, есть другие злоумышленники в «московском деле», которые заслуживают такого и даже более сурового наказания.

Суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно (Устинову. — News.ru). А вот эти 3,5 года перевёл бы на Синицу. Ему дали пять, по-моему, вот ещё 3,5 за призывы убивать жён, детей. Я считаю, что он малым сроком отделался. И слава богу, что он нам не попался! — сказал Золотов, отвечая на просьбу ТАСС высказать мнение по делу Устинова.

Блогер Владислав Синица разместил в Twitter 31 июля пост под псевдонимом Макс Стеклов. В записи он отвечает на вопрос одного из пользователей соцсети, зачем размещать в публичном доступе личные данные силовиков. Сторона обвинения считает, что Синица-Стеклов намекнул, что дети сотрудников правоохранительных органов могут быть похищены и подвергнуты пыткам. 3 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме.

16 сентября Тверской суд приговорил актёра Павла Устинова к трём с половиной годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в применении опасного для здоровья насилия к омоновцу (ч. 2 ст. 318 УК). По версии следствия и суда, Устинов участвовал в несогласованной акции 3 августа, за что его задержали. При этом, говорится в постановлении суда, он активно сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику ОМОНа, чем нанёс тому физические и нравственные страдания.

Судья Алексей Криворучко во время дела Павла дважды отказал в ходатайстве защиты Устинова о просмотре видеозаписи. На ней виден момент до задержания обвиняемого, однако суд отказался приобщать видео. К показаниям свидетелей, которые присутствовали на месте в момент задержания и фиксировали происходящее на видео, суд отнёсся критически, заявив, что «показания свидетелей опровергаются показаниями потерпевшего, которому нет оснований не доверять».

В итоге Криворучко приговорил актёра к 3,5 года колонии. Такое решение суда и сам факт обвинения возмутили общественность. В Сети начался флешмоб в поддержку осуждённого. За Устинова вступились звёзды шоу-бизнеса, худруки и актёры московских театров, журналисты и священники, генсек «Единой России» Андрей Турчак и другие, писал News.ru.