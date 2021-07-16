В Росавиации рассказали о расследовании жёсткой посадки Ан-28

Глава Росавиации Александр Нерадько и губернатор Томской Области Сергей Жвачкин 17 июля в аэропорту столицы региона обсудили на рабочем совещании жёсткую посадку самолёта Ан-28. В мероприятии приняли участие представители Следственного комитета (СК РФ) и гражданской авиации, рассказали в пресс-службе агентства.

Стороны рассмотрели вопросы помощи и содействия находившимся на борту Ан-28 компании «Сибирская лёгкая авиация».

В настоящее время в медицинских учреждениях Томска находятся командир воздушного судна и один пассажир. Им оказывается необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Пассажирам рейса самолёта, экипаж которого совершил вынужденную посадку на заболоченную поверхность после отказа двух двигателей, оказана необходимая психологическая помощь, — говорится в сообщении Росавиации.

По информации ведомства, эксперты взяли пробы топлива и других горюче-смазочных материалов для проведения специальных исследований и экспертиз их качества в лабораторных условиях. Также составлена схема происшествия и описаны повреждения конструкции Ан-28.

Накануне СК РФ раскрыл детали жёсткой посадки самолёта Ан-28 16 июля в Томской области. По информации ведомства, опубликованной на официальном сайте СК РФ, ЧП произошло в результате отказа обоих двигателей на 10 минуте полёта и повторные попытки запустить их не помогли, после чего «командир воздушного судна (КВС) с высоты подобрал место для аварийного приземления».

Ранее сообщалось, что Ространснадзор проведёт внеплановую проверку авиакомпании по факту происшествия с самолётом Ан-28 в Томской области. В ведомстве отметили, что на месте происшествия находится начальник территориального управления Госaвианадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Юрий Рoжко. Проверять будут деятельность ОАО «Сибирская лёгкая авиация», которой принадлежал Aн-28, чудом не разбившийся при аварийной посадке в тайге.