Глава новосибирского управления автодорог задержан по обвинению в коррупции

https://static.news.ru/photo/61722f88-44e3-11eb-af86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Начальник ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» Михаил Чуманов был задержан правоохранительными органами, в отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению во взяточничестве.

Вместе с Чумановым были задержаны его брат, а также двое представителей коммерческих организаций, которых обвиняют в попытке дать взятку чиновнику, пишет «Газета.Ru»

По версии следствия, с августа 2020 года представители двух неназванных компаний дали Чуманову взятки в размере 100 тысяч рублей и 5 млн рублей в обмен на покровительство. В одном из случаев посредником при передаче взятки выступил брат чиновника. Отмечается, что представители компаний рассчитывали добиться сохранения действовавших и подписания новых контрактов по дорожным работам в Новосибирской области.

Ранее NEWS.ru писал, что подольский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну в рамках уголовного дела о взяточничеств, мошенничестве и ряде других коррупционных преступлений.