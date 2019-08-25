https://static.news.ru/photo/01ba17a6-c73d-11e9-a97f-fa163e074e61_660.jpg Эльман Мехтиев Фото: napca.ru

Глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев, заявил, что должно быть проведено публичное расследование нападения коллекторов на мужчину и его дочь.

Его слова передаёт «Говорит Москва» . По мнению Мехтиева, имена тех, кто, представившись сотрудниками банка, открыл огонь из пневматического пистолета по россиянину и его ребёнку, должны быть раскрыты. Он сообщил, что собственное расследование ассоциации выявило то, что нападавшие не являются членами организации.

Мехтиев сообщил, что виновные в преступлении должны понести ответственность публично. Он также призвал СМИ оглашать название банка, сотрудниками которого они представились, как только оно станет известно.

Ранее News.ru писал о том, что в Красногорске коллекторы напали на мужчину и его девятилетнюю дочь возле подъезда их дома. Несколько человек подошли к отцу, который гулял с ребёнком, и заявили, что представляют банк, в котором мужчина взял кредит. Во время разговора представители банка достали травматический пистолет и открыли огонь по должнику и его дочери.