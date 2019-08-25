Глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев, заявил, что должно быть проведено публичное расследование нападения коллекторов на мужчину и его дочь.
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Мехтиев сообщил, что виновные в преступлении должны понести ответственность публично. Он также призвал СМИ оглашать название банка, сотрудниками которого они представились, как только оно станет известно.
Ранее News.ru писал о том, что в Красногорске коллекторы напали на мужчину и его девятилетнюю дочь возле подъезда их дома. Несколько человек подошли к отцу, который гулял с ребёнком, и заявили, что представляют банк, в котором мужчина взял кредит. Во время разговора представители банка достали травматический пистолет и открыли огонь по должнику и его дочери.