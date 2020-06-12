Глава Минздрава Армении признался, что его автомобиль задел ребёнка

https://static.news.ru/photo/fcc663d4-ad65-11ea-89b5-fa163e074e61_660.jpg Арсен Торосян Фото: gov.am

Глава Минздрава Армении Арсен Торосян заявил, что попал в аварию, в которой травмы получил маленький ребёнок. Об этом он написал в Facebook.

Торосян отметил, что сожалеет о случившемся.

Примерно 1,5 часа назад произошло ДТП с моим участием. За рулём моего личного автомобиля находился я сам. При въезде с площади Сахарова на улицу Вардананц по пути на работу машина на медленном ходу задела правой стороной 10-летнего ребенка, — рассказал министр.

По словам Торосяна, он лично отвёз ребёнка в больницу, где ему сделали все необходимые процедуры. Глава Минздрава Армении подчеркнул, что здоровью мальчика ничего не угрожает и он отдеался лишь ссадиной локтя на правой руке. Однако на некоторе время за ребёнком будут наблюдать врачи, после чего он отправится домой.

Как писал NEWS.ru, ранее в Калининграде 12-летний ребёнок утонул в водоёме.