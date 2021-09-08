Глава МЧС Зиничев погиб, спасая человека на учениях
Сергей Князев
Сергей Князев
12:42, 08 сентября 2021
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Глава МЧС Евгений Зиничев сорвался со скалы, спасая человека на межведомственных учениях. Об этом сообщает Telegram-канал 112. В МЧС подтвердили гибель 55-летнего главы министерства.
Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель. Земля пухом, - написала в Telegram глава Russia Today Маргарита Симоньян.
Министр приехал в Дудинку, где начались учения МЧС по защите территорий Арктической зоны страны от чрезвычайных ситуаций. Совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом он проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске, пишет «Российская газета».