Глава МЧС Зиничев погиб, спасая человека на учениях

Последняя плановая проверка газового оборудования в доме в Ногинске, где утром 8 сентября прогремел взрыв газа, проводилась в конце мая. Нарушений выявлено не было, заявили «Интерфаксу» в управлении ЖКХ администрации Богородского городского округа.

Проверку проводила специализированная организация «Гис-Восток». По нормативам оборудование должно проверяться не реже двух раз в год, пояснил собеседник агентства. Взрыв бытового газа произошёл в квартире на третьем этаже, где проживала...