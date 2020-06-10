Глава МЧС заявил о недопустимости сокрытия сведений по ситуации в Норильске

https://static.news.ru/photo/f47ce120-ab18-11ea-bca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norilsk Nickel Press Service/via Globallookpress.com

Попытки искажения и сокрытия сведения о реальной ситуации на месте разлива дизельного топлива в Норильске недопустимо. Об этом 10 июня напомнил руководитель МЧС РФ Евгений Зиничев.

Министр сделал это заявление во время заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Обращаю внимание на недопустимость попыток искажения и тем более сокрытия информации о реальной обстановке на месте разлива топлива в Норильске, — приводит слова Зиничева ТАСС.

Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Москва узнала о катастрофе и оценила её масштабы лишь четыре дня спустя. Свою ответственность за случившееся впоследствии признало руководство «Норникеля». В частности, глава компании Владимир Потанин обратился к президенту России Владимиру Путину. Он пообещал полностью компенсировать экологический ущерб от ЧП.

В воду и почву попало примерно 22 тысячи тонн топлива. Авария в Норильске уже признана одной из крупнейших за всю историю Арктики.

Как ранее передавал NEWS.ru, вероятной причиной разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске могла стать просадка бетонной площадки под резервуаром.