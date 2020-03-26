https://static.news.ru/photo/30e11028-6f7d-11ea-ae8c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Бердников Фото: Илья Московец/РИА Новости

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников выехал на место взрыва бытового газа в жилом доме. Он поддерживает постоянную связь с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Политики обмениваются информацией о ЧП, рассказал пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь.

Он (Текслер. — NEWS.ru) уже направил туда главу города, все необходимые поручения отданы, — приводит слова Зюся РИА Новости.

Два человека погибли при взрыве в многоквартирном доме в Магнитогорске. ЧП произошло на улице Доменщиков.

Эпицентр находился в квартире № 74. В момент взрыва там находились пожилая женщина и ребёнок полутора лет. На месте работают спасатели. Сейчас продолжается тушение пожара, который последовал сразу после взрыва. Ему присвоен третий уровень сложности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожарные ликвидировали открытое горение, возникшее после взрыва газа в шести квартирах жилого дома в Магнитогорске.