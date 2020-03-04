https://static.news.ru/photo/793e701c-5e3a-11ea-bd01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Военные следователи подозревают главу судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова в даче взятки в размере 65 млн рублей.

По версии следствия, мужчина в мае 2015 года передал сотруднику департамента аудита государственных контрактов Минобороны РФ Юрию Ефимову в чемодане 30 млн рублей в кафе «Жан-Жак», а в мае-июне 2016 года в этом же заведении — 35 млн рублей. Деньги предназначались на согласование контрактов Минобороны по поставке кораблей и снижения цен на них, сообщает ТАСС.

В настоящий момент в Хамовническом суде Москвы решается вопрос об избрании Мистахову меры пресечения. Гендиректор «Ак Барса» не признал вину в даче взятки. Следствие просит арестовать мужчину до 27 апреля.

NEWS.ru сообщал, что военный суд оставил под арестом заместителя главы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова. Мужчине вменяют мошенничество с госконтрактами на ремонт военной техники.