Глава ДНР отменил режим полной боеготовности

https://static.news.ru/photo/6dd9b382-ae56-11ea-bf61-fa163e074e61_660.jpg Денис Пушилин Фото: Денис Пушилин/vk.com

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выступил с заявлением. Он сообщил об отмене режима полной боеготовности, который был введён ранее.

По его словам, военная обстановка в регионе стабилизировалась. Однако в случае возобновления обстрелов со стороны ВСУ Пушилин санкционировал меры по защите ДНР. Войска самопровозглашённых республик были приведены в боевую готовность с 20 мая 2020 года. Причиной для такого решения стали неоднократные нарушения со стороны сил ВСУ, сообщает Lenta.ru.

NEWS.ru передавал ранее, что на Украине отменили запрет на въезд иностранцев. Существенные ограничения сохранились только для граждан государств с широким распространением COVID-19.