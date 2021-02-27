Точно не взрыв: глава Черновцов рассказал о последствиях пожара в больнице

https://static.news.ru/photo/02457e32-7910-11eb-ab58-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/MNSCHE

Причины пожара в больнице украинского города Черновцы пока не установлены. Однако уже точно известно, что никакого взрыва кислородного баллона или трубы точно не было, сообщил городской глава Роман Кличук.

Не связано произошедшее и с электропроводкой. Глава города лично прибыл в медучреждение и осмотрел ситуацию на месте. Он отметил, что в соседних палатах «стоит ужасный запах», поэтому два десятка пациентов оттуда эвакуировали в другие больницы.

Один человек умер, и я хочу выразить соболезнования его родным и близким. Ещё один мужчина сейчас находится в реанимации из-за сильных ожогов. Врачи делают всё возможное, — написал глава города в Facebook.

Кличук пояснил, что возгорание произошло в одной из палат, где проходят лечение горожане, заразившиеся коронавирусом.

Информацию о взрыве в больнице ранее распространила замглавы областной администрации Наталья Гусак. Позже в Государственной службе чрезвычайных ситуаций сообщили об одном погибшем и одном пострадавшем, писал NEWS.ru.