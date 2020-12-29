Глава Чечни оценил действия полицейских при нападении в Грозном

https://static.news.ru/photo/24822e9a-49b9-11eb-b130-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в соцсетях действия полицейских во время нападения в центре Грозного. По его словам, они достойны «высоких наград».

Благодаря грамотным, мужественным и оперативным действиям подоспевших на помощь сотрудников УГИБДД и Росгвардии удалось предотвратить большие жертвы. Они сработали чётко, бесстрашно и заслуживают высоких наград, — написал Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он выразил сожаление по поводу гибели одного полицейского и отметил, что жизни второго, получившего ранение, в настоящее время ничего не угрожает.

Кадыров добавил, что нападавшие уничтожены. Он заверил, что так будет с каждым, чьи действия подрывают безопасность и стабильность в республике.

Глава Чечни также призвал родителей уделять внимание детям, следить за их поведением, не позволять экстремистским идеологам зомбировать их и использовать в преступных целях.

Нападение на сотрудников полиции в центре Грозного было совершено 28 декабря. Вооружённые ножами злоумышленники попытались отобрать у них оружие. Один из нападавших был застрелен на месте, второй скончался от полученных ранений в больнице. Их личности уже установлены. Это два брата, уроженцы Ингушетии Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чечню и работали в одной из пекарен.

Ранее NEWS.ru писал, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.