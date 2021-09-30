Глава Башкирии назвал убийство студенток в Гае «ужасной трагедией»
Анна Акимова
Анна Акимова
11:03, 30 сентября 2021
Радий ХабировФото: kremlin.ru
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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что убийство трёх уроженок республики под Оренбургом — это «ужасная трагедия». Он также поручил оказать семьям студенток необходимую помощь.
Не могу представить, что чувствуют родители погибших девушек. Ужасная трагедия. Сейчас важно поддержать семьи и оказать им всю необходимую помощь, — приводит слова Хабирова РИА Новости.
Ранее после тушения пожара в квартире жилого дома в городе Гай Оренбургской области были найдены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Ещё одна погибшая была обнаружена во дворе. Убитым было 17, 18 и 19 лет, они были уроженками Башкирии, а в регион приехали для прохождения учёбы в медицинском колледже.
Личность подозреваемого установлена, предположительно, это 18-летний молодой человек, который состоял в отношениях с одной из убитых. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», следствие устанавливает обстоятельства происшедшего.
Ход расследования дела взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.