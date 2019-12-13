https://static.news.ru/photo/21ccf7ba-1dab-11ea-bed7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Неизвестный сообщил о минировании Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Учебное заведение находится в Малом Кисловском переулке, 6, стр. 1. Сейчас там проводится эвакуация.

Такие же сообщения получили Театральный институт им. Бориса Щукина, Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, Государственный музей А.С. Пушкина.

На месте происшествий работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Данных о пострадавших пока нет.

Как ранее писал NEWS.ru, 12 декабря неизвестный сообщил о минировании школы в центре Москвы на улице Трубной. Были эвакуированы 536 человек.