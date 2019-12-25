https://static.news.ru/photo/f0b57202-272c-11ea-aafb-fa163e074e61_660.jpg Тэо Логос Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвиняемая в незаконном хранении наркотиков Анна Глазова (Тэо Логос) пришла на заседание в Кузьминский районный суд Москвы.

Как сообщили в пресс-службе суда, заседание не состоялось. Его перенесли на 14 января 2020 года. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.

Глазову задержали в январе 2019 года с 0,4 г вещества, похожего на героин. Девушка стала известна после публикации в декабре 2018 года статьи «Героин — собственность модели» в издании «Батенька, да вы трансформер». Героиня рассказывала, что уже 10 лет употребляет наркотики, но несмотря на это, работает моделью и живёт полноценной жизнью.

Позже статья была заблокирована по требованию Роскомнадзора. Эксперты пришли к выводу, что материал содержит информацию, направленную на формирование положительного образа об употреблении наркотиков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Глазову признали вменяемой.