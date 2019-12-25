Обвиняемая в незаконном хранении наркотиков Анна Глазова (Тэо Логос) пришла на заседание в Кузьминский районный суд Москвы.
Как сообщили в пресс-службе суда, заседание не состоялось. Его перенесли на 14 января 2020 года. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.
Глазову задержали в январе 2019 года с 0,4 г вещества, похожего на героин. Девушка стала известна после публикации в декабре 2018 года статьи «Героин — собственность модели» в издании «Батенька, да вы трансформер». Героиня рассказывала, что уже 10 лет употребляет наркотики, но несмотря на это, работает моделью и живёт полноценной жизнью.
Позже статья была заблокирована по требованию Роскомнадзора. Эксперты пришли к выводу, что материал содержит информацию, направленную на формирование положительного образа об употреблении наркотиков.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Глазову признали вменяемой.
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