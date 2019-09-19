https://static.news.ru/photo/fdd6bb92-daf8-11e9-8094-fa163e074e61_660.jpg Юрий Пономарёв Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв подал апелляционное представление в Мосгорсуд, в котором просит пересмотреть приговор актёру Павлу Устинову.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной добавил, что ведомство «просит изменить приговор Тверского районного суда Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы». По его словам, вина артиста не оспаривается, однако приговор необходимо изменить в связи с несправедливостью, передаёт ТАСС .

16 сентября Тверской суд приговорил актёра Павла Устинова к трём с половиной годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в применении опасного для здоровья насилия к омоновцу. По версии следствия и суда, Устинов участвовал в несогласованной акции в Москве 3 августа, за что его задержали. При этом, говорится в постановлении суда, он активно сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику ОМОНа, чем нанёс тому физические и нравственные страдания, писал News.ru.