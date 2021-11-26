Генпрокуратура возбудила 55 дел после проверки 25 кузбасских шахт
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
17:39, 26 ноября 2021
Фото: Александр Патрин/РИА Новости
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Сотрудники региональных управлений прокуратуры посетили 25 шахт в Кузбассе после трагедии на «Листвяжной». В ходе проверок выявлено множество нарушений в сфере пожарной безопасности и охраны труда. Было возбуждено 55 административных дел, говорится в заявлении ведомства.
26 ноября прокурорами городов и районов Кузбасса с привлечением специалистов ГИТ, МЧС, Ростехнадзора осуществлён выход на 25 шахт. Выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности и охраны труда, связанные с необорудованием путей эвакуации, неисправностью электропроводки, непроведением инструктажей по технике безопасности и оценки условий труда, необеспечением средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушениями режима труда и отдыха, — говорится в сообщении.
Кроме того, на основании материалов прокурорской проверки возбуждено одно уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям жертв трагедии и призвал тщательно расследовать произошедшее. Глава Генпрокуратуры Игорь Краснов распорядился провести масштабные проверки.
Авария на шахте произошла 25 ноября в 05:00. На тот момент в забое находились 287 человек. В результате ЧП, по предварительным данным, погиб 51 человек: 46 шахтёров и пятеро горноспасателей. Ещё 64 пострадали. В Кемеровской области объявлен траур с 26 по 28 ноября.