Генпрокуратура возбудила 55 дел после проверки 25 кузбасских шахт

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Самолёт, в котором находился министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, экстренно сел в Москве. Борт, направлявшийся в Ханчжоу, приземлился в столичном аэропорту Домодедово, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Причиной стали технические неполадки.

Приземлился, — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что воздушное судно, следовавшее по маршруту Новосибирск — Ханчжоу, сначала вернулось в Толмачёво, а затем по техническим причинам было перенаправлено в Москву. Других...