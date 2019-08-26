https://static.news.ru/photo/7f456e2c-c8ba-11e9-aa70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Генпрокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела против сотрудников СИЗО «Кресты», где заключенного избили сокамерники. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Александр Куренной.

В ходе проведенной проверки были выявлены нарушения. Генеральная прокуратура поставила вопрос и об уголовном преследовании должностных лиц СИЗО-1, в чьих действиях мои коллеги усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), — заявил он на канале Генпрокуратуры «Эфир».

В начале августа в интернете появилось видео, на котором подследственные избивают другого арестованного в новом СИЗО «Кресты». 7 августа в Санкт-Петербург с проверкой приехали представители ФСИН, которая выявила нарушения. По её итогам, трёх сотрудников СИЗО уволили, ещё 20 были привлечены к дисциплинарной ответственности. Результаты проверки изолятора направили следователям. Вместе с этим, доследственную проверку начали Следственный комитет и Генпрокуратура.

Ранее News.ru писал о том, что заключённый из «Крестов» опроверг версию о бытовом конфликте.