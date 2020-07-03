Генпрокуратура отменила дело по взятке следователя СК накануне его ареста

Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении следователя СК Руслана Миниахметова. Сотрудник центрального аппарата следственного комитета подозревался во взятке по делу Национального торгового банка из Тольятти.
Банкиров обвиняли в хищении 572,9 млн рублей госкорпорации ВЭБ. По версии следствия, Миниахметов получил от банкиров взятку,
Однако, в дело вмешалась генеральная прокуратура.
Замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК, — приводит издание слова собеседника.
Ранее NEWS.ru сообщал, что следователь Руслан Миниахметов ранее расследовал уголовные дела в отношении экс-начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова и бывшего руководителя ГСУ СКР Дмитрия Довгия, а также громкое дело «Кировлеса».
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