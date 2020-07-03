Генпрокуратура отменила дело по взятке следователя СК накануне его ареста

https://static.news.ru/photo/e171cbe0-bd6a-11ea-b707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении следователя СК Руслана Миниахметова. Сотрудник центрального аппарата следственного комитета подозревался во взятке по делу Национального торгового банка из Тольятти.

Банкиров обвиняли в хищении 572,9 млн рублей госкорпорации ВЭБ. По версии следствия, Миниахметов получил от банкиров взятку, пишет ТАСС. Дело возбудил лично глава СК РФ Александр Бастрыкин, 3 июля следователя по особо важным делам задержали, а июля суд должен был избрать меру пресечения Миниахметову.

Однако, в дело вмешалась генеральная прокуратура.

Замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК, — приводит издание слова собеседника.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следователь Руслан Миниахметов ранее расследовал уголовные дела в отношении экс-начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова и бывшего руководителя ГСУ СКР Дмитрия Довгия, а также громкое дело «Кировлеса».