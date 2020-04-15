Генпрокуратура нашла фейки о том, что коронавируса не существует

Генеральная прокуратура вновь нашла в Интернете фейковые публикации о коронавирусе. Среди них были те, где говорилось, что COVID-19 не существует, а всё происходящее является частью мирового заговора. Ведомство потребовало ограничить доступ к этой информации.
По словам официального представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова, сотрудники надзорного органа обнаружили фейки в комментариях во «ВКонтакте» к одной из новостей. Там пользователи писали, что в Твери уже тысяча заболевших и что для умерших закончились мешки.
Кроме того, в YouTube было обнаружено видео под названием «Коронавируса нет и не будет», а Instagram — комментарий астраханца о глобальном обмане и заговоре, в котором он призывал «восстать против власти ради спасения».
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 2 млн человек, более 128 тысяч скончались.
В России выявлено 24 490 случаев коронавирусной инфекции (+3388 за последние сутки), 1986 человек выздоровели. Болезнь унесла жизни 198 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 14 776 (+1774 за последние сутки) заболевшим.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Следственный комитет РФ возбудил в десяти регионах уголовные дела о распространении недостоверной информации, касающейся коронавирусной инфекции.
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