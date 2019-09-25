Генерал-майору МВД Александру Мельникову предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Следственный комитет ходатайствовал перед Басманным судом об его аресте до 24 ноября, об этом проинформировала пресс-служба суда.

Из других источников известно, что генерал находился в разработке Управления собственной безопасности МВД, по результатам которой и было возбуждено уголовное дело. Как утверждает «Московский комсомолец», генералу вменяется вымогательство 100 млн рублей. По информации издания, в январе 2019 года непосредственные подчиненные Мельникова подняли материалы уголовного преследования некоего коммерсанта, которому инкриминировалось мошенничество. Дела с 2015 года находились в УВД по Западному административному округу Москвы. Представители МВД предложили в итоге предпринимателю откупиться взамен на закрытие дела. По версии следствия, чтобы подтолкнуть бизнесмена к согласию, Мельников попросил своего знакомого, руководителя одного из подразделений ГУ МВД по Москве, возобновить расследование дела. Тот отдал соответствующий приказ.

В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова - РИА Новости, 25.09.2019: https://t.co/bIBZbnJAOr

Генерал-майор из центрального аппарата МВД России Александр Мельников задержан по делу о покушении на крупное мошенничество — ВИКТОР (@888VICTO888) September 25, 2019

После этого, уже в июне 2019 года, один из подельников генерала назначил жертве встречу в гостинице «Золотое кольцо» и вновь предложил решить вопрос за деньги. Однако коммерсант попросил доказательств, что посредник действительно обладает соответствующими связями. Тогда полицейские переслали тому фотокопии материалов дела в мобильном мессенджере. Бизнесмен согласился передать деньги в два этапа: аванс 30 миллионов рублей, и оставшуюся сумму — после прекращения уголовного дела. Однако в конце августа он все же обратился в Управление собственной безопасности, и принял участие в оперативном эксперименте. При передаче очередной суммы денег вымогателям, последних задержали, а вскоре и их куратора. Обвинение Мельникову предъявили 24 сентября.

Мельников родился 9 ноября 1963 года в городе Суоярви Карельской АССР; в 1991 г. окончил Московскую высшую школу милиции МВД СССР по специальности «Правоведение», в дальнейшем — 1-й факультет Академии управления МВД России, кандидат юридических наук (2004); на службу в органы внутренних дел пришел в 1984 году. на должность милиционера 127 роты отдельного батальона патрульно-постовой службы милиции Брежневского РУВД города Москвы; был заместителем начальника следственного отдела УВД по Северо-Западному округу Москвы; с 1996 года — начальник информационного центра УВД по Северо-Западному административному округ. В 1998-м был назначен заместителем начальника УВД по Северо-западному административному округу Москвы — начальником Штаба; в 2001-м стал заместителем начальника Штаба ГУВД по Москве — начальником инспекции; в 2004-м был назначен на должность начальника УВД по Центральному административному округу Москвы; с 2007 по настоящее время являлся заместителем начальника ГУВД по Москве; за период службы в органах внутренних дел награжден государственными наградами, в том числе медалью «За боевое содружество» (2007), Медалью «Жукова» (1996), медалями «За безупречную службу» I, II, III степени. Александр Мельников по службе занимался обеспечением деятельности правительственной комиссии и оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений, а также курировал работу ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы. До 2011 года он работал заместителем начальника ГУ МВД по Москве.