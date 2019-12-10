https://static.news.ru/photo/46c6316c-1b4e-11ea-8825-fa163e074e61_660.jpg Николай Александров Фото: metrostroy-spb.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора ОАО «Метрострой» Николая Александрова в Санкт-Петербурге.

Девятого и десятого декабря Александров на работе не появился. Связь с ним отсутствует. По имеющейся у нас информации, он задержан, — говорится в распространённом компанией сообщении.

В компании отметили, что гендиректор ожидает предъявления обвинения и избрания меры пресечения, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в начале февраля губернатор Петербурга Александр Беглов решил отозвать уведомление о расторжении контрактов с ОАО «Метрострой». Между тем 13 марта около полусотни сотрудников компании пришли к Смольному. Они в очередной раз требовали погасить долги по зарплате.