Сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора ОАО «Метрострой» Николая Александрова в Санкт-Петербурге.
Девятого и десятого декабря Александров на работе не появился. Связь с ним отсутствует. По имеющейся у нас информации, он задержан, — говорится в распространённом компанией сообщении.
В компании отметили, что гендиректор ожидает предъявления обвинения и избрания меры пресечения,
Как писал NEWS.ru, в начале февраля губернатор Петербурга Александр Беглов решил отозвать уведомление о расторжении контрактов с ОАО «Метрострой». Между тем 13 марта около полусотни сотрудников компании пришли к Смольному. Они в очередной раз требовали погасить долги по зарплате.
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