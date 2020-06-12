«Газпром» объяснил, как произошёл взрыв на базе в Казани

https://static.news.ru/photo/97ddd33a-ad60-11ea-ac8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: 16.mchs.gov.ru

Газораспределительная станция в Казани загорелась при сливе жидкой фазы сжиженного газа из железнодорожных цистерн в стационарные. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром сжиженный газ».

Пожар привёл к взрыву. В результате обрушилась операторная. Один человек погиб, двоих госпитализировали. Причины ЧП пока не известны. Сотрудники компании оказывают всестороннее содействие работающим на месте спасателям МЧС, следователям СКР и сотрудникам Ростехнадзора, подчёркивают в ООО «Газпром сжиженный газ».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).

ЧП произошло вечером 12 июня, локализовать пожар удалось только утром 13 числа. На это потребовалось 12 часов. В Казани был введён режим ЧС. Для тушения пожара прибыл пожарный поезд, писал NEWS.ru.