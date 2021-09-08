Газовые службы не нашли нарушений при проверке дома в Ногинске в мае

Последняя плановая проверка газового оборудования в доме в Ногинске, где утром 8 сентября прогремел взрыв газа, проводилась в конце мая. Нарушений выявлено не было, заявили «Интерфаксу» в управлении ЖКХ администрации Богородского городского округа.

Проверку проводила специализированная организация «Гис-Восток». По нормативам оборудование должно проверяться не реже двух раз в год, пояснил собеседник агентства.

Взрыв бытового газа произошёл в квартире на третьем этаже, где проживала многодетная семья. Взрывная волна обрушила три этажа, с первого по четвёртый, в результате оказались повреждены 30 квартир. По данным Следственного комитета РФ, погибли два человека: мужчина и женщина. Количество пострадавших увеличивается.

Также сообщалось, что под завалами могут находиться три человека. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Для оказания помощи пострадавшим и жильцам дома привлечены восемь психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Работают кинологические расчёты.