Газовщик на Сахалине потушил борщом пожар

В городе Оха на Сахалине сотрудник газовой компании потушил пожар борщом. Об этом рассказала хозяйка квартиры, в которой произошло возгорание.
По её словам, инцидент произошёл 4 декабря. Газовщик обнаружил неисправность оборудования во время осмотра.
Он взял инструмент и стал откручивать кран, через который газ идёт к плитке. Я говорю, что нужно проверить и другой кран. Он проворачивает гайку, и раздается сильное шипение, — сообщила она изданию «Сахалинский нефтяник».
После этого мастер попытался повернуть гайку обратно. В этот момент вспыхнуло пламя, которое доставало до потолка. Муж женщины побежал на первый этаж и перекрыл подачу газа в кран.
Сын вызывает пожарных, я звоню в газоцех, прибежали соседи. Зато монтёр был на удивление спокоен. Взял кастрюлю только что сваренного борща и выплеснул её на пламя, — рассказала хозяйка квартиры.
Таким образом, огонь потух до приезда пожарных, однако кухня сильно пострадала: подвесные потолки оплавились, испорчены шкафы, плитка и окно.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в ночь на 8 декабря на территории Башкортостана произошли два пожара, в результате которых погибли семь человек. Об этом сообщили представители экстренных служб.