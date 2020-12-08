Газовщик на Сахалине потушил борщом пожар

https://static.news.ru/photo/d6928710-396a-11eb-a728-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сахалинский нефтяник/vk.com

В городе Оха на Сахалине сотрудник газовой компании потушил пожар борщом. Об этом рассказала хозяйка квартиры, в которой произошло возгорание.

По её словам, инцидент произошёл 4 декабря. Газовщик обнаружил неисправность оборудования во время осмотра.

Он взял инструмент и стал откручивать кран, через который газ идёт к плитке. Я говорю, что нужно проверить и другой кран. Он проворачивает гайку, и раздается сильное шипение, — сообщила она изданию «Сахалинский нефтяник».

После этого мастер попытался повернуть гайку обратно. В этот момент вспыхнуло пламя, которое доставало до потолка. Муж женщины побежал на первый этаж и перекрыл подачу газа в кран.

Сын вызывает пожарных, я звоню в газоцех, прибежали соседи. Зато монтёр был на удивление спокоен. Взял кастрюлю только что сваренного борща и выплеснул её на пламя, — рассказала хозяйка квартиры.

Таким образом, огонь потух до приезда пожарных, однако кухня сильно пострадала: подвесные потолки оплавились, испорчены шкафы, плитка и окно.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в ночь на 8 декабря на территории Башкортостана произошли два пожара, в результате которых погибли семь человек. Об этом сообщили представители экстренных служб.