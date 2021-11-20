«Газель» сбила женщину с двумя детьми в Новой Москве

Автомобиль «Газель» сбил мать с двумя детьми четырёх лет и девяти месяцев в Новой Москве, сообщили ТАСС в Госавтоинспекции столицы. Там уточнили, что младенец умер на месте ДТП.

В 19:35 мск на территории Николохованской деревни поселения Сосенское водитель автомобиля «Газель» совершил наезд на маму и двух детей — мальчика четырёх лет и девятимесячного мальчика, который находился в коляске. Грудничок скончался на месте происшествия, — рассказали в ведомстве.

В ГИБДД добавили, что женщина и второй ребёнок получили незначительные травмы. По предварительным данным, мать с детьми шла по проезжей части, в попутном направлении движению транспорта.

Водитель находится на месте аварии. Работает следственно-оперативная группа.

Ранее 16-летний подросток сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе в подмосковном Дрожжино. Ученик находился за рулём родительского автомобиля. Он взял у отца покататься авто Volkswagen Touareg, однако в какой-то момент допустил ошибку в управлении машиной и сбил пешеходов. После инцидента подросток испугался и покинул место инцидента.

Школьника удалось обнаружить уже дома. Его вместе с родителями доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств. Что же касается пострадавших, то они госпитализированы в одну из местных больниц. У женщины и 12-летнего ребёнка диагностированы ушибы.