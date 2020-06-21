Газ взорвался в многоквартирном доме в Киеве

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Взрыв бытового газа произошёл в девятиэтажном многоквартирном доме в Киеве. Разрушены перекрытия пяти этажей.

Инцидент зафиксирован 21 июня в 10 часов (время совпадает с московским) по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города, сообщили в пресс-службе госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Произошёл взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7, 8 этажей, — сказано в сообщении ведомства.

На месте ЧП работают спасатели. К 11 часам найдено тело одного погибшего. Подробности о нём не сообщаются. Известно, что ещё трое человек заблокированы под завалами. 21 местный житель был эвакуирован из здания. В спасательных работах задействованы 75 человек и 15 единиц техники.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал, что взрыв бытового газа произошёл на кухне одной из квартир дома в Самарской области. В результате пострадала 55-летняя хозяйка квартиры.