https://static.news.ru/photo/86f1f38c-e2c5-11e9-9406-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жильцы многоквартирного дома в Воронеже, по радиаторам отопления которого проходят разряды тока, останутся без газа как минимум до 30 сентября. Коммунальщики отключили его в целях безопасности.

В первый день рабочей недели специалисты намерены провести проверку оборудования. Если неисправностей не будет найдено, дом снова подключат к газу, сообщают « Вести. Воронеж » со ссылкой на главу городского управления ЖКХ Дмитрия Соломаху.

Главное условие — к тому моменту должен быть найден источник, откуда было подано электричество на батареи. По словам Соломахи, уже обследован подвал дома, технологических нарушений не обнаружено. Сейчас специалисты обследуют проводку в каждой квартире, чтобы выявить возможные самостоятельные подключения.

Как писал News.ru, напряжение на радиаторах отопления было обнаружено днём 29 сентября. Из здания были эвакуированы жильцы двух подъездов. Помимо газа, в доме также было отключено водоснабжение. О сроках его восстановления пока информации нет.

Наиболее вероятной причиной произошедшего коммунальщики называют попытку кого-то из жильцов занизить показания прибора учёта электроэнергии. Они полагают, что для этого было произведено заземление на батарею.