Жильцы многоквартирного дома в Воронеже, по радиаторам отопления которого проходят разряды тока, останутся без газа как минимум до 30 сентября. Коммунальщики отключили его в целях безопасности.
В первый день рабочей недели специалисты намерены провести проверку оборудования. Если неисправностей не будет найдено, дом снова подключат к газу, сообщают «
Главное условие — к тому моменту должен быть найден источник, откуда было подано электричество на батареи. По словам Соломахи, уже обследован подвал дома, технологических нарушений не обнаружено. Сейчас специалисты обследуют проводку в каждой квартире, чтобы выявить возможные самостоятельные подключения.
Как писал News.ru, напряжение на радиаторах отопления было обнаружено днём 29 сентября. Из здания были эвакуированы жильцы двух подъездов. Помимо газа, в доме также было отключено водоснабжение. О сроках его восстановления пока информации нет.
Наиболее вероятной причиной произошедшего коммунальщики называют попытку кого-то из жильцов занизить показания прибора учёта электроэнергии. Они полагают, что для этого было произведено заземление на батарею.