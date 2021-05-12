Галявиев заходил в школу за час до нападения

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Ильназ Галявиев заходил в школу № 175 в Казани за час до того, как устроить там стрельбу. Для осуществления своего плана, ему было необходимо знать расписание уроков, сообщает Telegram-канал Mash.

На допросе стрелок рассказал, что планировал устроить нападение в ходе второго урока, и чтобы узнать время его начала, ему нужно было увидеть расписание. Молодого человека заметила вахтёрша и заставила его покинуть школу.

Он вернулся домой, что заняло у него несколько минут, собрал всё необходимое, сделал фото для соцсетей в маске с надписью «Бог» и в 9:26 вернулся в школу.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве дух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.

В прошлом году Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео из магазина в Йошкар-Оле, где казанский стрелок приобрёл оружие, а также фото выданной ему лицензии. По предварительным данным, никаких нарушений в процедуре не было.