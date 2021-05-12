Казанский стрелок в суде заявил, что не имеет тяжёлых заболеваний

https://static.news.ru/photo/b3a524dc-b337-11eb-ab60-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В ходе суда по избранию меры пресечения Ильназу Галявиеву, совершившему нападение на казанскую школу, обвиняемый заявил, что не имеет тяжких заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе процесса Галявиев заявил, что не имеет тяжёлых заболеваний. Ранее сообщалось, что у него диагностирована энцефалопатия. По данным СК, ранее он неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей, но на учёте у психиатра или нарколога не состоял, сообщает агентство.

Следствие считает, что Галявиев сделал в школе не менее 17 выстрелов и заложил и взорвал бомбу. Прокурор требует для него пожизненное заключение. Отмечается, что особого порядка рассмотрения дела не планируется, следовательно, ему не стоит ждать смягчения наказания в случае раскаяния. Адвокат обвиняемого сказал журналистам, что учитывая тяжесть содеянного, его подзащитного в любом случае возьмут под стражу.

Сам стрелок не отвечает на вопросы прессы. Он выглядит спокойным.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.