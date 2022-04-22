Гайский ГОК не подтвердил сообщения о взрыве на шахте

Инцидент, повлёкший гибель трёх работников Гайского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Оренбургской области, нельзя квалифицировать как взрыв, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Там отметили, что тела погибших работников не имеют внешних повреждений, и не стали подтверждать информацию об эвакуации на предприятии.

При заезде на горизонт 1205 метра обнаружены трое работников подземного рудника без признаков жизни. Тела не имеют внешних повреждений <...> Данные о взрыве и эвакуации на предприятии не подтверждаются, — сказал собеседник агентства.

Как добавили в пресс-службе, обстоятельства и причины произошедшего установит специально созданная комиссия. Администрация ГОКа будет оказывать полное содействие компетентным органам. Руководство предприятия выразило соболезнования семьям погибших, им будет оказана необходимая помощь.

Ранее появилась информация, что при проведении запланированных взрывных работ на руднике комбината случилась преждевременная детонация, в результате которой погибли трое горняков. СК возбуждено уголовное дело по статье «Нарушении правил безопасности при ведении работ, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц».