Гаишники подрались с компанией подростков в Краснодаре

https://static.news.ru/photo/56183a26-2c1d-11eb-ad73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Краснодаре попытка сотрудников ГИБДД проверить документы водителя переросла в потасовку с находившимися в машине подростками.

Как передаёт издание «Подъём», инспектору показался подозрительным водитель одного из проезжающих мимо поста автомобилей. Гаишник остановил машину. Как выяснилось, бывший за рулём молодой человек оказался несовершеннолетним.

В автомобиле находились и другие подростки, они попытались убежать от правоохранителей, при этом выкрикивая оскорбления. Стражи порядка применили силу к молодым людям. Один из тинейджеров получил удар ногой, другого прижали коленом к земле. Подростки активно пытались дать сдачи, но при этом кричали гаишниками, что те дерутся с малолетними. Собравшиеся вокруг прохожие не стали поддерживать полицейских и подбадривали их противников.

В МВД сообщили, что «по факту происшествия на улице Красных Партизан с участием несовершеннолетних подростков в возрасте от 15 до 17 лет» проводится проверка. Некоторые из молодых людей состоят на учёте в отделе по делам несовершеннолетних полиции Краснодара, уточнили в ведомстве.

Как сообщал NEWS.ru, в Курской области начальника отделения местного управления уголовного розыска уволили после совершённого им ДТП и пьяного скандала с сотрудниками ГИБДД.