Футбольный тренер насмерть сбил пенсионера в Петербурге

В Санкт-Петербурге детский тренер по футболу и участник любительских городских футбольных турниров совершил наезд на пенсионера, в результате чего тот скончался.
Инцидент произошёл на улице Академика Лебедева 31 декабря, примерно за час до наступления Нового года. Спортсмен, находясь за рулём Lexus GS300, сбил 70-летнего мужчину, который перебегал дорогу.
В настоящее время полиция Выборгского района Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП,
Ранее NEWS.ru писал, что в Смоленке Читинского района Забайкальского края был сбит прицепом грузового автомобиля КамАЗ 12-летний школьник. Он полученных травм он скончался на месте происшествия. По предварительным данным, он перебегал дорогу в неположенном месте.