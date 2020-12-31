Футбольный тренер насмерть сбил пенсионера в Петербурге

https://static.news.ru/photo/f0998314-4c22-11eb-8b26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге детский тренер по футболу и участник любительских городских футбольных турниров совершил наезд на пенсионера, в результате чего тот скончался.

Инцидент произошёл на улице Академика Лебедева 31 декабря, примерно за час до наступления Нового года. Спортсмен, находясь за рулём Lexus GS300, сбил 70-летнего мужчину, который перебегал дорогу.

В настоящее время полиция Выборгского района Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП, сообщает «Фонтанка».

Ранее NEWS.ru писал, что в Смоленке Читинского района Забайкальского края был сбит прицепом грузового автомобиля КамАЗ 12-летний школьник. Он полученных травм он скончался на месте происшествия. По предварительным данным, он перебегал дорогу в неположенном месте.