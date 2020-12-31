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Происшествия

Футбольный тренер насмерть сбил пенсионера в Петербурге

14:01, 01 января 2021 10
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге детский тренер по футболу и участник любительских городских футбольных турниров совершил наезд на пенсионера, в результате чего тот скончался.

Инцидент произошёл на улице Академика Лебедева 31 декабря, примерно за час до наступления Нового года. Спортсмен, находясь за рулём Lexus GS300, сбил 70-летнего мужчину, который перебегал дорогу.

В настоящее время полиция Выборгского района Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП, сообщает «Фонтанка».

Ранее NEWS.ru писал, что в Смоленке Читинского района Забайкальского края был сбит прицепом грузового автомобиля КамАЗ 12-летний школьник. Он полученных травм он скончался на месте происшествия. По предварительным данным, он перебегал дорогу в неположенном месте.

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